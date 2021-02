WINTERBLOG: Meldkamer waarschuwt: geef hulpverleners de ruimte; op plekken extreem druk

Tytsjerksteradiel @tdiel

Wij ontvangen berichten dat schaatsers het kanaal oversteken (vanaf it Wiid) bij Earnewâld, dit is erg gevaarlijk! Ter plaatse en via deze weg willen we dringend oproepen dit niet te doen. Maak gebruik van ons mooie gebied in combinatie met je eigen verstand! #schaatsgekte