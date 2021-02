WINTERBLOG: Friese ziekenhuizen melden meer dan 100 ijsslachtoffers

Hoe lang blijft het winterweer nog bij ons? Weerman Piet Paulusma is er duidelijk in: "Zoals het nu lijkt tot en met zondag. Dat kunnen we nog net halen. Maar je ziet wel dat als het maar even dooiweer is, dan komt er water langs de kanten en wordt het zacht."

Maar dan is de vraag: komt die winter nog een keer terug? Piet: "Nou, het kan zomaar dat die winter over een week langzaamaan terugkomt. Ik wil het niet uitsluiten. Ik zeg niet dát het gebeurt, maar ik ben er ook niet zeker van dat het niet zo is. Dus het zou zomaar kunnen. Dan zou er een tweede periode aankomen. We hebben het in 2018 ook gehad, eind februari-begin maart. Je weet het maar nooit."