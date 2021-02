Nieuw initiatief Aardpeer wil jonge boeren helpen bij natuurinclusiviteit

Met Aardpeer willen meerdere partijen de transitie naar natuurinclusief boeren voor jonge boeren betaalbaar maken, zegt Brunia. "Waar het vaak knelt is dat boeren vaak wel natuurinclusief willen werken of meer willen doen voor de weidevogels, maar daar hebben ze meer land voor nodig. En landbouwgrond is ontzettend duur. Een jonge boer kan dat vaak niet betalen. Aardpeer wil in dat gat springen, zodat jonge boeren ook die kans krijgen."

Hele bedrijf biologischer

De partijen achter Aardpeer doen dat door landbouwgrond op te kopen, en het land daarna aan de boer te verpachten. "Als een boer voor dat geld de bank giet, is hij veel meer kwijt dan wat hij bij Aardpeer betaalt. Je moet wel een concrete aankoopoptie hebben, en met die optie kun je naar Aardpeer. Dan moet je vertellen hoe je op jouw bedrijf biologischer wilt werken. Dat geldt dan wel voor je hele bedrijf. Ik had bijvoorbeeld 40 hectare en kreeg er 25 hectare bij via Aardpeer. Maar ik moet dan wel natuurinclusief boeren op alle 65 hectare, niet alleen op het nieuwe stuk."

Aardpeer verkoopt obligaties en met de opbrengst kunnen ze boeren helpen met de aankoop van landbouwgrond. Voor Brunia betekent het dat hij voor de lange termijn meer finanicële mogelijkheden heeft.

'Boerderij in de familie houden'

En, ook niet onbelangrijk: er is ook aan de verdere toekomst gedacht. "Aardpeer zegt: bij de oude volkeren keken ze zeven generaties vooruit. Dus ik heb de optie om het pachtcontract, dat dertig jaar loopt, daarna met nog eens dertig jaar te verlengen. Zo kunnen mijn kleinkinderen en hun kinderen misschien allemaal op deze boerderij doorboeren. Dat zou fantastisch zijn."