Meer dertigers, vijftigers en basisschoolkinderen besmet met corona

De GGD Fryslân weet niet waarom de daling van het aantal coronabesmettingen is gestopt. Een mogelijkheid is dat de GGD regelmatig uitvoerig test bij zorginstellingen, als daar een uitbraak is. Gevolg daarvan is dat ze meer besmettingen vinden.

In totaal heeft de GGD Fryslân afgelopen week 8.067 testen afgenomen, zo'n 200 meer dan vorige week. En dat terwijl de testlocaties van de GGD zondag dicht waren vanwege de extreme winterse omstandigheden.

Het aantal besmettingen bij mensen ouder dan zeventig jaar is lager dan een week eerder. Toen was er nog een forse stijging. Een stijging is nu zichtbaar onder dertigers, vijftigers en kinderen in de basisschoolleeftijd. Volgens de GGD is het nog te vroeg om te zeggen dat dat door de heropening van de basisscholen komt. Waarschijnlijker is dat de drempel om kinderen te testen lager is.

In Fryslân werden de afgelopen week iedere dag gemiddeld 172 besmettingen gemeld. Vorige week lag dat cijfer op 169.

Beter in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

In de twee gemeenten die enkele weken de uitschieters waren wat betreft het aantal besmettingen, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, loopt het aantal besmettingen nu terug. In Achtkarspelen waren het deze week 83, terwijl dat een week geleden nog 92 waren. In Tytsjerksteradiel gaat het aantal vastgestelde besmettingen van 121 naar 99.

Flinke toename in Leeuwarden

De meeste besmettingen zijn de afgelopen week gemeld in de twee grootste gemeenten van de provincie: Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Die laatste is gelijk gebleven (219), maar in Leeuwarden is een flinke toename in het tal besmettingen te zien: van 155 naar 239. Dat is deels te verklaren door de uitbraak bij ziekenhuis MCL.

Verder zijn in Waadhoeke en Weststellingwerf ook behoorlijke toenames: Waadhoeke van 40 naar 66 en Weststellingwerf van 54 naar 63.

Met de 1.181 positieve testen van de afgelopen week is nu bij in totaal 23.308 Friezen het coronavirus vastgesteld.