Aantal vastgestelde besmettingen ongeveer gelijk, maar overlijdens blijven oplopen

Wat de besmettingscijfers deze week precies betekenen, is lastig om te zeggen. Vanwege code rood waren de testlocaties van de GGD afgelopen zondag dicht. Toen zijn er dus geen mensen getest en daarom viel het aantal besmettingen deze week sommige dagen veel lager uit. Later deze week lag het aantal besmettingen weer flink boven het gemiddelde.

In Fryslân werden de afgelopen week iedere dag gemiddeld 172 besmettingen gemeld. Vorige week lag dat cijfer op 169.

Beter in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

In de twee gemeenten die enkele weken de uitschieters waren wat betreft het aantal besmettingen, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, loopt het aantal besmettingen nu terug. In Achtkarspelen waren het deze week 83, terwijl dat een week geleden nog 92 waren. In Tytsjerksteradiel gaat het aantal vastgestelde besmettingen van 121 naar 99.

Flinke toename in Leeuwarden

De meeste besmettingen zijn de afgelopen week gemeld in de twee grootste gemeenten van de provincie: Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Die laatste is gelijk gebleven (219), maar in Leeuwarden is een flinke toename in het tal besmettingen te zien: van 155 naar 239.

Verder zijn in Waadhoeke en Weststellingwerf ook behoorlijke toenames: Waadhoeke van 40 naar 66 en Weststellingwerf van 54 naar 63.

Met de 1.181 positieve testen van de afgelopen week is nu bij in totaal 23.308 Friezen het coronavirus vastgesteld.