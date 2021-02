Directe verkoop van boer aan burger blijft achter in Fryslân

In Noardeast-Fryslân zitten 62 boeren die direct of met maximaal één tussenschakel producten verkopen aan consumenten. Daarmee is het de gemeente met de meeste boeren die aan korte-ketenverkoop doen in onze provincie. In vier gemeenten - Harlingen, Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland - is helemaal geen sprake van directe verkoop.

Sierteelt

Van alle omzet die Nederlandse boeren behalen met de zogenaamde korte-ketenverkoop wordt het meest omgezet in de sierteelt. De gemeente Westland in Zuid-Holland, waar veel glastuinbouw is, staat dan ook nummer 1 als het gaat om de hoogste concentratie van directe verkoop.

Buy local

De cijfers die het CBS vrijdag naar buiten brengt, gaan over de periode april 2019 tot en met maart 2020. Of de 'support your local-hype', die ontstond toen corona uitbrak, zorgt voor groei in de bedrijfstak is in deze cijfers dus niet te zien.