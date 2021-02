Aris boekt tegen Landstede Hammers derde verlies op rij

De basketballers van Aris uit Leeuwarden hebben donderdagavond de uitwedstrijd tegen Landstede Hammers verloren. In Zwolle werden Aris via de kwartstanden 23-13, 35-26 en 59-45 uiteindelijk met 86-58 verslagen. Het is het derde verlies op rij voor de Leeuwarders.