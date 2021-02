Weidevogelplan valt goed, maar geld nodig voor uitvoering: "Geld bij de grutto"

Volgens Miedema was iedereen positief over de nota, maar is er wel geld nodig om het uit te voeren. "Ze zeggen dan in Nederland 'boter bij de vis', maar ik zeg 'geld bij de grutto'. Er moet geld op tafel komen, dat is waar het nu om gaat." Probleem is wel dat de regering demissionair is. "Het kabinet is er niet meer, dus ze kunnen eigenlijk niets besluiten. Ze kunnen alleen zeggen dat ze het willen. Dat is een beetje de spagaat."

Voor de weidevogels zou het goed zijn dat de beheergebieden groter worden, zegt Miedema. "De kansrijke gebieden moeten ontwikkeld worden. Dat begint met het klaarmaken van het land voor de weidevogel en voor de biodiversiteit. Dan komt die grutto weer, daar ben ik van overtuigd."

Er moet echter wel een vergoeding voor boeren tegenover staan, vindt hij. Veel boeren willen hun land wel weidevogelvriendelijk inrichten, maar hebben het geld niet om dat te realiseren en komen ook niet altijd in aanmerking voor subsidieregelingen.