Geen NK marathon op natuurijs, mag niet van regering

"Dit is een heel bittere pil, een enorm zware teleurstelling", reageert Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Er lag een unieke kans om in deze vorstperiode een heroïsche wedstrijd te organiseren. We hebben daar met een grote groep mensen enorm hard aan gewerkt. Wij stonden klaar, het wachten was slechts op groen licht vanuit Den Haag."

Het laatste nationale kampioenschap op natuurijs was in januari 2013. Dat op was op het Veluwemeer bij Elburg. Toen pakte Christijn Groeneveld de titel bij de mannen en Mariska Huisman bij de vrouwen.