Kramer meldt zich af voor ploegenachtervolging na deceptie op 5.000 meter

Bij het inrijden schoot het Kramer in de rug, waarna hij in zijn race verkrampte. Na zo'n vier ronden liet de achtvoudig kampioen op de 5 kilometer het lopen. Hij kwam uiteindelijk na 6.35,52 als één-na-laatste over de streep.

Volgens Kramer kan hij het tegenover zijn teamgenoten niet maken om vrijdag van start te gaan op de ploegenachtervolging. De Fries zou het teamonderdeel rijden met Patrick Roest en Marcel Bosker. Chris Huizinga of Beau Snellink neemt nu zijn plek in.