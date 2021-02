Rabobank geeft later dit jaar duidelijkheid over sluiting kantoren, CNV wil loonsverhoging

Wat de reorganisatie voor Fryslân zal betekenen is nu nog niet te zeggen, vertelt Mous. In de loop van het jaar zal dat bekend worden. De Rabobank heeft in Fryslân nu nog meer dan tien kantoren, vijf daarvan zijn open. De anderen zijn dicht vanwege de coronacrisis en het is nog afwachten of die weer opengaan. In totaal werken in de regio Fryslân zo'n 450 mensen bij de Rabobank.

Digitalisering

De bank heeft in de afgelopen jaren al meermaals naar buiten gebracht dat het aantal banen flink terug zal lopen en ook dat er veel minder kantoren komen vanwege de digitalisering, waardoor steeds minder mensen naar de kantoren komen. Maar een definitieve invulling voor Fryslân is tot nu toe nog nooit bekendgemaakt. Mous geeft aan dat dat dit jaar zal gebeuren. Volgens hem geeft de digitalisering ook mogelijkheden voor nieuwe banen.

Steun MKB

Rabobank probeert ondernemers in de middelgrote en kleinere bedrijven zoveel mogelijk te helpen bij de problemen die ze tegenkomen in coronatijd. Maar uiteindelijk moet het financieel wel kunnen, zegt Mous. Als er geen gezonde businesscase meer te maken is kan de bank een bedrijf niet overeind houden. Voor de gevallen dat dit gebeurt, heeft de bank financiële voorzieningen getroffen.

Boeren

Mous zegt dat hetzelfde eigenlijk geldt voor boeren die willen overschakelen naar een biologisch of meer extensief bedrijf. De Rabobank kwam daar recent over in het nieuws door een Zembla-documentaire op televisie. Toen was te zien dat de Rabo terughoudend is met het steunen van boeren als ze tijdelijk minder inkomsten hebben omdat ze overgaan naar een andere, minder intensieve bedrijfsvorm. Ook daar wil de bank meedenken, zegt Mous. Maar er moet wel een sluitende businesscase van te maken zijn.

Duurzaamheid

Rabo zet de komende jaren naast de gewone financiële dienstverlening erg in op duurzaamheid. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij de bank terecht voor advies en financiering. Adviseurs van de bank gaan daarvoor de hort op. Bij het duurzaamheidsbeleid van de overheid wil de Rabobank ook een rol spelen.