Bergsma vijfde op 5.000 meter, lijdensweg voor Kramer

Bergsma reed in de eerste rit na de dweil. Hij zette daarin met 6.16,92 de snelste tijd van dat moment neer. Daarmee was de Fries gezien dat hij al twintig keer sneller was in Thialf, niet tevreden.

De tijd van Bergsma ging er in de volgende rit dan ook al aan. De Rus Danila Semerikov ging er met 6.16,02 net onder. Topfavoriet Patrick Roest schrok daar niet van en kwam een rit later tot 6.10,05.

Van der Poel verrast

Ook die tijd was niet genoeg voor het goud, want de Zweed Nils van der Poel ging er met een paar hele sterke slotrondes verrassend onder: 6.08,39. Sven Kramer moest daardoor in de laatste rit tegen Sergej Trofimov een 'Thialf-PR' rijden om het goud te pakken.

De recordkampioen zag echter aan het begin van de rit al dat hij de tijd van Van der Poel niet kon halen. Aan het einde van de rit liet de Fries zijn race zelfs lopen. Kramer kwam uiteindelijk bijna in slow motion over de streep in 6.35,52. Daarmee werd hij één-na-laatste. Zondag zou Kramer meedoen aan de ploegachtervolging, maar hij heeft besloten die afstand te laten schieten.