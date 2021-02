Antoinette de Jong wereldkampioen op 3.000 meter: "Bizar, heel mooi"

De Jong heeft alles gegeven tijdens de wedstrijd. "Ik heb er alles aan gedaan om goed te zijn. Als dat niet genoeg is, wat kan kan ik dan nog beter doen? Ik ben er met 'alles of niets' ingegaan. Ik dacht: ik zie wel waar het schip strandt. Ik kan mijzelf niet verwijten dat ik het niet beter heb gedaan."

Maar dan hangt het er wel vanaf hoe de concurrentie het doet. Vlak na haar race had De Jong er weinig vertrouwen in. "Ik dacht: Dit wordt hem niet." Maar in de laatste rit kreeg ze weer hoop. "Ik dacht: Gebeurt dit nu echt? Ze moeten nu wel heel goed schaatsen om goed aan te komen." Dat gebeurde niet en uiteindelijk was Antoinette de Jong toch de beste: "Bizar, heel mooi."