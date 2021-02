Tv-kok Reitse Spanninga werkt mee aan kookboek voor klanten Voedselbank

Spanninga heeft zijn bijdrage aan het boek al ingeleverd. Het is nog afwachten waar Pierre Wind en de studenten mee komen. Daarna wordt er een geheel van gemaakt.

Het boek zal wel in grote oplage in print verschijnen, verwacht Spanninga. "Je kunt het wel online zetten, maar niet iedereen heeft een computer. Een boek kun je ook gemakkelijker als cadeautje weggeven." Hij denkt dat het boek over drie of vier weken wel klaar is.