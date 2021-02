Antoinette de Jong voor het eerst wereldkampioen op 3.000 meter

Isabelle Weidemann uit Canada zette in de zesde van tien ritten de eerste serieuze tijd neer: 4.00,96. Dat was dan ook de tijd die bovenaan stond toen De Jong in rit acht in de baan kwam tegen Joy Beune.

De Jong pakte in het begin van haar rit meer dan vier seconden op het schema van Weidemann. Haar slotrondes waren echter veel langzamer, maar ze hield genoeg over om ruim aan de leiding te gaan. Ze kwam tot 3.58,47.

Sáblíková komt dichtbij

In de een-na-laatste rit kwam de zesvoudig wereldkampioene op deze afstand, Martina Sáblíková heel dichtbij de tijd van De Jong. De Tsjechische kon in de slotronde haar achterstand van het begin van de rit evenwel niet meer goedmaken: 3.58,57.

Daarmee was De Jong met nog één rit te gaan dus al zeker van een medaille. Alleen Irene Schouten en Natalja Voronina konden haar nog van het goud afhouden. Dat lukte niet, want beide schaatssters kwamen niet in de buurt van de tijd van De Jong. Schouten kwam na 3.59,75 als derde over de streep. Voronina viel met 4.02,85 buiten het podium.