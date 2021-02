Minister schuift besluit over verkoopverbod watercrassula door naar Europa

De watercrassula wordt gebruikt in aquaria. Hij groeit zeer snel en verstikt inheemse planten. Als mensen de plant weggooien, kan dat voor veel problemen zorgen. Schouten wil dat de kwestie wordt voorgelegd aan de Europese Commissie.

'Stop invasieve exoten' is ervan overtuigd dat het zo niet goed komt: "Op deze wijze wordt het verkoopverbod op de lange baan geschoven, en is het bovendien onzeker of het er ooit komt. Dat de minister stelt dat ze hiermee uitvoering geeft aan de moties, is een gotspe."

De Tweede Kamerleden Arne Weverling en Aukje de Vries (beiden VVD) en William Moorlag (PvdA stelden in maart vorig jaar ook al vragen aan de minister over het woekerplantje watercrassula.