Het is deze week hard werken voor de ijsverenigingen, om alle ijsbanen te kunnen openen. "No stress, no glory", zoals bestuurslid Sjirk de Vries van de ijsvereniging in Akkrum zegt. Daar zijn ze al een poos bezig met de voorbereidingen. Donderdag was het ijs eindelijk dit genoeg en kon het hek open voor de fanaten.