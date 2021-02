Minnertsga wil geen kamers voor huisvesting arbeidsmigranten in dorpscafé

De exploitanten van De Hoeke, Huub en Janny van den Akker, presenteerden de plannen voor de kamerbewoning in het café onlangs in flyers aan de dorpsbewoners. Het echtpaar wil tijdelijke werkkrachten in het café onderbrengen, omdat zij anders geen mogelijkheden zien om zonder extra inkomsten het café en de snackbar voor het dorp te behouden.

Hongarije en Roemenië

Koördinator 'huisvesting en integratie arbeidsmigranten' Harrie Siegersma van de gemeente Waadhoeke vertelt dat een uitzendbureau de kamers in Minnertsga zou huren om de tijdelijke werkkrachten er onder te brengen. Deze komen voor het merendeel uit Hongarije en Roemenië en verblijven er vier tot acht maanden.

Afgewezen

Het plan veroorzaakte opschudding in het dorp Minnertsga. Omwonenden zijn bang voor overlast en waardevermindering van hun huizen. De plannen zijn door het dorp afgewezen. In grote lijnen komen de bezwaren overeen met die in Bitgummole waar de huisvesting van tijdelijk personeel in het gebouw Groot Terhorne ook niet doorging.