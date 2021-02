Friezen massaal op schaatsen, maar natuurijs nog steeds te dun en te slecht

Kroes durft ook niet te voorspellen dat het vrijdag veel beter is. "Dit was een mooie basis geweest, als we nog een paar weken vorst hadden gehad. Dan was dit de start van een prachtige periode. Maar maandag wordt het alweer warmer, dus het is iets te kort."

Balen

Dat geeft Kroes een dubbel gevoel. "Aan de ene kant is het mooi dat iedereen actief is, we hebben weer de bevestiging dat we het niet voor niets doen. Maar ik baal ook. We zijn nu zo dichtbij."