Fries natuurijs nog steeds te dun en te slecht: "Het is niet aan te raden"

"'s Ochtends voelt het koud, maar 's avonds niet echt. Dus het valt een beetje tegen", zegt Kroes. Het betekent ook dat je niet op veel plekken goed kunt schaatsen. Wel op de ijsbanen die open zijn, maar verder niet.

Overal in Fryslân is het beeld hetzelfde. Het ijs dat er ligt, is vaak niet goed. "En dan zijn er locaties die nog slechter zijn", zegt Kroes. "In Harlingen ligt bijna niets, hoor ik van Piet Paulusma."

Niet aan te raden

Ook al is het niet vertrouwd, op veel plekken zijn schaatsers. Op delen van de Elfstedenroute, op het IJsselmeer, op het Tjeukemeer. Kroes: "Dat zijn we wel gewend. De eersten zijn er heel snel bij. Maar als het ijs een persoon kan dragen, dan nog niet direct tien. Uit mijn verantwoordelijk kan ik het absoluut niet aanraden om nu te schaatsen op zulke plekken."

Kroes durft ook niet te voorspellen dat het vrijdag veel beter is. "Dit was een mooie basis geweest, als we nog een paar weken vorst hadden gehad. Dan was dit de start van een prachtige periode. Maar maandag wordt het alweer warmer, dus het is iets te kort."

Balen

Dat geeft Kroes een dubbel gevoel. "Aan de ene kant is het mooi dat iedereen actief is, we hebben weer de bevestiging dat we het niet voor niets doen. Maar ik baal ook. We zijn nu zo dichtbij."