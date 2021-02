VV Heerenveen stopt met prestatievoetbal op zondag

VV Heerenveen is een paar jaar geleden al begonnen met een ploeg op de zaterdag. Inmiddels zijn er drie mannenteams die op de zaterdag spelen. Het hoogste team speelt in de vijfde klas. Die ploeg krijgt nu de opdracht om omhoog te klimmen. Het vlaggenschip van de club was altijd het zondagteam. Dit seizoen speelt dat team in de Eerste klas, afgelopen jaren af en toe ook in de Hoofdklasse.

Steeds lastiger

Maar het wordt steeds lastiger om een fatsoenlijk team op te stellen op de zondagmiddag, merkt de club. "De selectie bestaat vaak maar uit 15 à 16 man. En omdat er geen tweede selectie meer is, betekent het dat er elk weekend en beroep moet worden gedaan uit spelers uit de Onder 19", zegt voorzitter Bernier Hoekstra.

VV Heerenveen wil over vijf tot zeven jaren met het zaterdagteam in de Eerste klas spelen. "VV Heerenveen heeft in het verleden meerdere keren de veerkracht getoond om vanuit de vijfde klasse omhoog te klimmen, zelfs tot in de hoofdklasse. De veel geroemde jeugdopleiding stat garant voor doorstroming van talenten", zegt Hoekstra.

Komt hard aan

De voorzitter snapt dat het besluit om over te stappen naar de zaterdag hard aankomt bij sommige leden. Hoekstra is zelf ook altijd een man van het zondagvoetbal geweest. "Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de maatschappelijke ontwikkelingen en de trend dat de jeugd op zaterdag wil spelen."