Discussie over regiocompetities: "Gebrek aan daadkracht bij KNVB"

Voetbalbond KNVB herkent zich niet in de kritiek. "Wij komen met duidelijkheid door de Regio Cup", legt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee uit.

Een andere club die niet meedoet aan de minicompetities is VV Balk. De eersteklasser volgt de KNVB,. "Het is de keuze van die zes ploegen om zo'n competitie te beginnen, we wachten op beleid van de KNVB. Ze kunnen ook niet anders dan afwachten hoe het komt", zegt voorzitter Henk Menenga.

Volgens de KNVB wordt de kans dat de eerste seizoenshelft op 10 of 11 april weer van start gaat, steeds kleiner. "We begrijpen dan ook de lokale initiatieven van de clubs", zo zegt Jan Dirk van der Zee. "We kunnen de clubs niet verplichten met onze Regio Cup mee te doen." Van der Zee vindt het niet logisch dat de nadruk zo op de standaardteams komt te liggen. "Onze Regio Cup is vooral voor de jeugd en senioren die niet in de standaardelftallen spelen."