Markt in Workum voortaan 's middags, als oplossing tegen wegblijven kooplui

Het klinkt simpel. "Maar je moet wel kooplui hebben die 's middags willen", zegt marktmeester Rob Soolsma. "Nu hebben we wat kooplui die 's ochtends in Bolsward staan. Zij willen 's middags wel naar Workum komen."

Zonder groenteman is het niet veel

Een jaar geleden ging het nog beter met de markt in Workum. "Toen hadden we nog een groenteman. Maar door corona kon hij geen personeel meer krijgen en nu is hij weg. Hij had meer markten, dus hij moest kiezen. En zo'n groenteman trekt de mensen naar de markt. Als die er niet is, ben je veel kwijt."

Nu komt de groenteman van Bolsward dus 's middags naar Workum. "Dat is een mooie oplossing. De kaasboer gaat ook mee. Want alleen een viskraam en een bloemenhandel, dat is ook niets voor de mensen, toch?"

Valse start

De nieuwe opzet heeft wel een valse start. "We hebben wat afzeggingen, want het is te koud", zegt Soolsma. "De bloemenman kan de bloemen niet goed bewaren en de groenteman liet me zojuist weten dat hij het ook te koud vindt. Geen goede start, maar verderop in het jaar wordt het weer beter. Dan moet er nog een bakker bij, een notenboer en de non-food dan ook weer."