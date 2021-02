Kramer 'gokt meer dan anders' in aanloop WK, De Jong heeft grote concurrentie op 3.000 meter

5.000 meter

Bij de mannen zijn donderdag twee Friese kanshebbers voor het eremetaal: Sven Kramer en Jorrit Bergsma. De grootste favoriet voor het goud is echter een andere Nederlander. "Patrick Roest steekt er bovenuit", zegt Bergsma, die vanwege het winterweer van de laatste dagen opeens ook anders dingen aan zijn hoofd heeft.

"Het is natuurlijk een gekkenhuis, de afgelopen dagen. Ik moet bewust ook even afstand nemen en me blijven focussen op de langebaanwedstrijden", zegt de viervoudig zilveren medaillewinnaar op deze afstand. Bergsma is niet bezig aan zijn beste seizoen wat de vijf kilometer betreft. Twee weken geleden reed hij met 6.12,19 zijn beste tijd van het seizoen, maar daarmee werd hij slechts zesde. "Maar de top zes zit binnen enkele seconden, dus daar is van alles mogelijk", weet Bergsma.

Hoe het met Kramers' vorm zit, weet hij niet zo goed. "Ik vind dat oprecht moeilijk te zeggen nu. Ik heb nu twee world cups gehad waarin ik twee keer 6.11 reed. Dat is zeker niet slecht als je kijkt naar mijn andere tijden in Thialf, maar als je naar de ranking kijkt ook niet supergoed. De tweede plek was nog oké, maar een vierde plek is echt onder de maat", zegt Kramer.

De achtvoudig kampioen heeft daarom enkele dingen veranderd in zijn voorbereiding. "Ik wil niet te veel in de details treden, maar qua periodisering en training en andere dingen hebben we iets meer gegokt dan anders", zegt hij daarover.

Over de te verwachten tijden willen beide mannen ook niet te veel loslaten. "Ik ga gewoon zo hard schaatsen als ik kan, dan zien we het wel wel", zegt Kramer. Ook Bergsma heeft nog geen tijd in gedachten: "Ik hoop gewoon een goede rit neer te zetten."