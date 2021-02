Winterblog 11 februari: NK marathon op natuurijs van de baan | IJskoorts in Fryslân

Schaatsbond KNSB is in gesprek met het ministerie van VWS en verschillende Veiligheidsregio's over een mogelijk NK marathon op natuurijs. De bond diende deze week een plan in bij het ministerie, het kabinet moet daar toestemming voor geven. Volgens een woordvoerder van VWS zal er snel een beslissing komen.

"Aan de ene kant hebben we het sportvraagstuk: hoe kunnen we de topsportbubbel garanderen? Hoe veilig is het? De risico's op verspreiding van het coronavirus moeten minimaal zijn. Aan de andere kant heb je ook het veiligheidsvraagstuk. Hoe kunnen burgemeesters en veiligheidsregio's handhaven dat er geen publiek komt? Het gaat om het totaalplaatje. Als alles rond is, zou het eventueel kunnen."

Ondertussen heeft de KNSB al zo'n 150 schaatsers laten testen op het coronavirus. "Dat er een bubbel wordt gecreëerd is een harde voorwaarde, daarom hebben we dit alvast geregeld", zegt een woordvoerder. "Het zegt niets over het al dan niet doorgaan van een NK. Daarover hopen we zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen." De tijd begint te dringen, omdat het volgens de weersvoorspellingen na het weekeinde weer gaat dooien.