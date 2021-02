Piet Paulusma: "Dit zijn prima nachten voor de ijsgroei"

Goede temperaturen voor het ijs dus, zegt de weerman. "Woensdagavond is er wel wat lichte sneeuw op het ijs gevallen, maar geen dikke laag."

Komende dagen blijven koud

De komende dagen blijft het grotendeels koud. "Donderdag is de zon er flink bij. De temperaturen schommelen rond het vriespunt. De wind komt uit verschillende richtingen en is zwak." Er komt weer een koude nacht aan: "Van -6 tot -7 op de eilanden en -8 tot -10 op het vasteland."

Vrijdag wordt een echte winterdag, voorspelt Paulusma. "Overdag -2 of -3 graden en in de nacht -10 of -11. Dat is dus matige tot strenge vorst." In het weekend blijft het koud, al is de vorst van zondag op maandag minder streng. En maandag overdag komen de temperaturen ook in de plus, is de verwachting.