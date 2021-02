Campagne om meer leerlingen voor examen Fries te krijgen

Cijfers

Hoewel we zien dat de groep vmbo-gt leerlingen die examen doet groter wordt, blijft het aantal leerlingen dat examen Fries doet nog altijd klein. In 2018 waren er op de Friese scholen in totaal 2.686 examenkandidaten vmbo-gt, 2.192 examenkandidaten havo en 1.123 examenkandidaten vwo. Van die afdelingen deden dus respectievelijk 3,3 procent, 1,3 procent en 1.9 procent van de kandidaten van de Friese voortgezet onderwijsscholen examen Fries.

In 2020 deden 145 leerlingen examen Fries; 92 vmbo, 28 havo, 25 vwo. Er deden in 2020 in totaal 8.195 leerlingen examen in Fryslân, dat het aantal leerlingen dat examen Fries heeft gedaan neerkomt op 1,77 procent. In 2019 deden 146 leerlingen examen Fries.

Doelstelling: examen Fries op kwart van scholen

Door middel van het begeleiden van scholen bij het inrichten fan de doorgaande lijn Fries richting eindexamen plus bewust worden van de meerwaarde van het Fries is de doelstelling dat het in 2024 op 25% van de scholen mogelijk is om examen Fries te doen.