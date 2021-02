Schaatsers worden donderdag getest, met het oog op eventueel NK op natuurijs

De KNSB heeft met sportmarketinbureau House of Sports een plan gemaakt voor dat NK en naar het ministerie gestuurd. Die kijkt nu naar de plannen en moet bepalen of het NK door mag gaan. Waarschijnlijk komt er donderdag uitsluitsel. Veel langer kan het ook niet duren, want na het weekend lopen de temperaturen op en wordt het lastiger om een NK te organiseren.

Twee scenario's

Als het ministerie het plan goedkeurt, dan zijn er twee scenario's mogelijk, zegt de KNSB: of een wedstrijd op een dag of een meerdaagse wedstrijd waar een winnaar uit komt.

Tot het uitsluitsel er is, wil de KNSB er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een eventueel NK door kan gaan. De marathonploegen moeten doorgeven welke schaatsers en wie van de begeleiding de bubbel in gaan. Dat kan later niet meer worden veranderd.

Geen boodschappen doen

Al die mensen worden donderdag getest op corona. Daarna moet iedereen dus in quarantaine. Als het mogelijk is, moeten de teams al bij elkaar zijn en blijven. Verder mogen ze bijvoorbeeld geen boodschappen doen en mag tanken alleen bij onbemande tankstations. Ook moeten ze iedere dag een vragenlijst over de eigen gezondheid invullen.