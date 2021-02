VIDEO: Prominente mannen over de Elfstedentocht-hype

De hype over de Elfstedentocht was groter dan de kans op de tocht zelf. Het lijkt wel of het dit jaar ergers is dan andere jaren. Vooral buiten Fryslân is de Elfstedenkoorts veel hoger dan hier. De sfeer wordt ook een stuk grimmiger, merken de hoofdrolspelers. Dat komt door sociale media, de talkshows en door campagnevoerende politici. Commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Buma en Wiebe Wieling van de vereniging De Friesche Elf Steden zeggen er het volgende over: