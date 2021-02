Drie Friezen krijgen werkstraf voor oproepen tot rellen

De rechter heeft drie Friezen veroordeeld, omdat ze eind januari online mensen hadden opgeroepen te rellen, in Drachten en Burgum. Ze kregen werkstraffen van 60 tot 90 uur. De rellen zijn er niet gekomen, de politie was met veel man aanwezig, en in Drachten was er zelfs een noodbevel van kracht. De mannen hadden ook celstraffen kunnen krijgen, maar dat gebeurde niet. Ze werden namelijk behandeld volgens het jeugdstrafrecht, ook al zijn ze volwassen.