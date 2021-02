CV-monteurs hebben het druk met storingen: "Draai de kachel 's nachts niet naar beneden"

De telefoon bij Damstra Installatietechniek in Leeuwarden staat de hele dag rood gloeiend. CV-ketels geven storingen, warmtepompen kunnen het niet aan en er zijn problemen met buitenkranen.

Het bedrijf verwacht dat er later deze week meer leidingen bevroren raken door de extreem lage temperaturen. De drukte had het installatiebedrijf wel verwacht, ze zijn er goed op voorbereid. Ze plannen de storingen op basis van prioriteit. Zo krijgen mensen met kleine kinderen, bedrijven of bijvoorbeeld hotels voorrang. En ook al hebben ze veel te doen, "in de zomer is het eigenlijk nog drukker dan nu", zegt CV-monteur Patrick Hulshoff. Dat komt door airco's die de warmte niet aankunnen. Hulshoff: "in de winter willen mensen in de warmte zitten en in de zomer willen ze juist kou."