Foppe de Haan ambassadeur landelijke vaccinatiecampagne

De Haan doet mee aan de promotiecampagne omdat hij het belangrijk vindt dat iedereen zich laat vaccineren. "Het is voor ons allemaal van belang. Je bent niet alleen op de wereld. Al heb ik maar een paar mensen over streep getrokken, dan is dat mooi. Ik zie trouwens om me heen dat de meesten van mijn soortgenoten staan te springen om het vaccin."

Foppe's leven is ook met de coronacrisis stilgevallen. "Het is wel wat een stilleven nu. Een kleine wereld . Thuis zijn en wat fietsen, wat wandelen en hopelijk binnenkort wat schaatsen, dan houdt het wel op. Mijn leven wordt grotendeels bepaald door voetbal. Wat ik het meeste mis is op zaterdagochtend even naar het voetbalveld lopen en naar de voetballende kinderen kijken. Dat vind ik fantastisch. En ik zou ook nog jeugdtrainers coachen, maar dat komt er nu ook niet van. Verrekte jammer."

De Haan snapt de coronavirusontkenners niet. "Ik snap wel meer dingen niet. Als ze geen vaccin willen hebben, dan doen ze het toch niet. Ik heb er geen oordeel over. Maar je bent niet alleen op de wereld. Het heeft ook invloed op andere mensen."

Wanneer hij zelf het coronavaccin krijgt toegediend, weet Foppe de Haan nog niet.