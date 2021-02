Bekerwedstrijd SC Heerenveen-Feyenoord gaat niet door: "Het veld was een skipiste en nu een ijsbaan"

De bekerwedstrijd van SC Heerenveen tegen Feyenoord op donderdag gaat niet door. Vanwege de weersomstandigheden is het veld van het Abe Lenstrastadion in Heerenveen afgekeurd. Zoals de groundsman zei: "Het was een skipiste, het is nu een ijsbaan." Het zou gaan om de kwartfinale fan de KNVB-beker. Eerder gaf Feyenoord-trainer Dick Advocaat al aan dat de wedstrijd volgens hem niet kon doorgaan.