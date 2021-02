MCL-arts en minister De Jongen praten op Instagram: "Menselijk gesprek"

"Ik heb goed kunnen uitleggen hoe het werkt op de spoedeisende hulp. Dat mensen komen met een klacht, en niet met een diagnose. Dus dat we nog vaak moeten zoeken," legt Lameijer uit.

Het leek alsof ik een gesprek had met iemand in de kroeg, zo vertelt ze. "Ik vond het wel bijzonder om te merken dat zo'n iemand ook maar een mens is. Je kent iemand van de televisie, waar diegene toch vaak heel professioneel is. Dat was hij nu natuurlijk ook, maar uit zo'n persoonlijk gesprek krijg je wel respect voor de verantwoordelijkheid die hij draagt en de keuzes die hij moet maken. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan," geeft Lameijer toe.

Vaccinatie

De Jonge vertelde volgens haar dat hij het zelf soms ook lastig vindt als minister in crisis. "Dat hij fouten maakt, maar ook leert. En wel het beste probeert te doen. Daardoor ga je iemand toch weer anders zien. Hij was ook op de hoogte van de uitbraak van corona op de afdeling oncologie in het MCL. Daarom hebben we het ook gehad over het belang van vaccineren, want veel medewerkers daar waren nog niet gevaccineerd."

Sport

Wat Lameijer aan de minister duidelijk wilde maken, is het belang van leefstijl. "Dat moeilijk om te vatten, maar sport is wel een belangrijk onderdeel. Als je weer wat zou kunnen versoepelen in de coronamaatregelen, dan zou je misschien naar sport kunnen kijken. Dat is zo belangrijk, zowel lichamelijk als geestelijk. Misschien zou je sport als eerste kunnen aanpakken als het weer mogelijk is."

Het gesprek is terug te zien op de Instagram-pagina van de minister.