Uitstelbare operaties in ziekenhuis MCL gaan voorlopig niet door

Naast de zorg voor coronapatiënten kan het ziekenhuis alleen maar hulp bieden aan patiënten met een medische noodzaak, aldus woordvoerder Frits Mostert. Het gaat om patiënten die binnen zes weken geholpen moeten worden.

Het is in ieder geval de behandelend arts die bepaalt of de medische noodzaak bij een patiënt groot genoeg is. "Als de arts bepaalt dat een operatie niet medisch urgent is, dan zal die vermoedelijk worden uitgesteld." Het ziekenhuis hoopt dat deze behandelingen over twee weken weer opgepakt kunnen worden.

Daarnaast is de opnamestop op de afdeling voor kankerzorg voorlopig verlengd. "Er wordt nu een plan gemaakt om oncologie volgende week te herstarten, mits dat verantwoord kan." Eerder deze week nam het ziekenhuis al verregaande maatregelen om verdere besmetting met het coronavirus tegen te gaan na een uitbraak op de afdeling oncologie.

Inmiddels is een groot deel van het personeel van het ziekenhuis op corona getest. Dat onderzoek is nog niet klaar, maar voorlopig lijkt het erop dat het aantal extra besmettingen meevalt.