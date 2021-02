Niet-essentiële winkels mogen weer verkopen; blij met wat handel

Veel ondernemers laten de klanten niet binnen, maar leveren de bestelde producten bij de winkeldeur. Ze zijn blij dat er weer wat te doen is in hun bedrijf. Zoals Alina Smits van een winkel in kinderkleding en lifestyleproducten in Leeuwarden. Ze hadden wel een webshop, maar click & collect is wel wat iets anders.

"Het maakt het voor mensen toch makkelijker om te bestellen", zegt Smits. "Omdat ze geen verzendkosten hoeven te betalen onder de 75 euro. We misten de mensen wel. We zijn blij dat we ze toch weer even kunnen zien."

De winkels werken met een tijdschema. Klanten kunnen bellen, mailen of via internet bestellen. Dan wordt er een planning gemaakt voor het afhalen, want er moet vier uur tijd tussen de bestelling zitten.