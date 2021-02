Bakkerij in Harkema helpt kappers in nood vanwege coronasluiting: "Hartverwarmend"

"De kappers zijn ook onze klanten. We zijn gelukkig nog wel open. We zien hen langzamerhand afglijden en willen helpen. We moeten het met ons allen verdelen", zegt Gepke Holthuis van bakkerswinkel 'Bôle en sa'.

De bakkerij biedt hulp in de vorm van pakketten die besteld kunnen worden. "Deze week bestaat het pakket uit een hartvormige Valentijnstaart en andere lekkere dingen. Volgende week verzinnen we weer iets nieuws. Mensen kunnen het pakket bestellen tegen een prijs van circa 20 euro en de hele opbrengst gaat naar de kappers."

"Hartverwarmend", vindt Annie Brouwer van kapsalon Antoinette de actie. "Wij zijn solidair hier op de Harkema en dat is in Den Haag ver te zoeken."

Haar kapsalon is nu al lange tijd gesloten en het personeel moet 100 procent worden doorbetaald. De vergoeding van het rijk is te laag om de zaak draaiende te houden, zegt ze. Er is al een crowdfund-actie voor Brouwers kapsalon op touw gezet en een andere plaatselijke ondernemer verkoopt vlees op bestelling. De opbrengst daarvan is ook voor haar bestemd. Het geld is zeer welkom, zegt Brouwer, want "je ziet je bankrekening verdampen."