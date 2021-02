Q&A: Vijf vragen over de Elfstedentocht en de ophef in het land

1. Waarom gaat de Elfstedentocht sowieso niet door?

Wiebe Wieling: "Het kan gewoon niet. Ook al zou je het goed kunnen organiseren. Met de marathonschaatsers wordt een sportbubbel opgezet, maar dat is wat anders dan een gigantische groep mensen over 200 kilometer laten schaatsen. Dat is niet te beveiligen en de volledige route is nooit vrij van publiek te houden. Het leek deze week wel alsof het hele coronaprobleem al opgelost is. Het ging alleen maar over het schaatsen."

Sybrand Buma vult aan: "Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de vereniging en de Veiligheidsregio. Het is zo'n spektakel, als het mis gaat krijg je het verwijt: wat hebben jullie gedaan? Ik had een gesprek met de Friese burgemeesters, zij zeiden ook: Friezen zijn niet bezig met een Elfstedentocht. We moeten inzetten op een weekend met mooi recreatieschaatsen. Dat is al lastig genoeg."

Woensdagochtend heeft Wieling nog met een rayonhoofd gesproken bij de Elfstedenbrug in Gytsjerk. "Hij was bezig om de route langs te lopen zei: het is gewoon een laag paptroep. Op deze tien kilometer is er niet één plek waar we goed kunnen schaatsen." Bovendien slaat waarschijnlijk maandag het weer al weer om.

2. Zijn er geen alternatieve manieren om toch een tocht te houden?

Wieling: "We hebben echt bizarre voorstellen ontvangen via de e-mail. Kunnen jullie niet op elf plaatsen tegelijk beginnen met de Elfstedentocht? Kunnen jullie niet stiekem de wedstrijd om twaalf uur 's nachts beginnen? We hebben serieus zulke berichten gekregen van mensen met zulke plannen. Maar daar hebben we geen behoefte aan. Dit is onze traditie, en het is nu niet coronavrij te organiseren."

3. Kun je ook niet de wedstrijd en de tocht voor andere schaatsers splitsen?

Wieling: "De Elfstedentocht staat ook voor onze cultuur. Het is juist de combinatie van de wedstrijd en de 25.000 man die proberen de tocht te volbrengen. Die horen bij elkaar. Je kunt het uit elkaar willen halen, maar wij zeggen: dat kan niet. En kijk naar de maatregelen: voor 21.00 uur thuis zijn en bijna geen visite welkom. Ook zulke dingen spelen allemaal. Het is meer dan alleen het schaatsen voor de sportmensen."

4. Wat doet alle opheft met het bestuur van De Friesche Elf Steden?

Wieling: "De meeste mensen snappen het gelukkig wel. Een Elfstedentocht met anderhalf miljoen bezoekers en 25.000 mensen op het ijs organiseren, dat kan op dit moment gewoon niet. Daar hebben we ook bijna geen commentaar op gekregen. Op dit moment kan het niet op deze manier worden georganiseerd. Wij zitten als bestuur van de vereniging momenteel om de dag bij elkaar en hebben dit vooraf al goed doorgesproken."

Ook voor commissaris van de Koning Arno Brok levert het winterweer veel werk op, zo zit hij woensdag weer in een tv-programma. "Maar ik word er niet moe van, hoor. Het is goed om met elkaar op te trekken voor de Friese zaak. Het gaat om immaterieel cultureel erfgoed. Daar moeten we ook dankbaar voor zijn. Het is een sport die door de gemeenschap wordt gedragen. En veel mensen dachten dat het met de klimaatverandering niet meer kon. Zo zie je maar: er is toch een kans."

"Wat Brok zegt is cruciaal," zegt Wieling. "De afgelopen jaren horen wij alleen maar mensen zeggen: waar zijn jullie als vereniging mee bezig? Maar ik heb altijd gezegd: als de Russische beer even langer blijft liggen, dan is het een keer mogelijk."

5. Moet politiek Den Haag mede besluiten over de tocht?

Brok: "Dat politici er zo mee bezig zijn dat begrijp ik wel, ook zij hebben behoefte aan wat anders aan hun hoofd. Het afgelopen jaar zijn we zo druk geweest met andere zaken. Bij het lijsttrekkersdebat werd kortgeleden ook gesproken over de Elfstedentocht. Ja jongens, laten we het over andere dingen hebben, dacht ik toen. Verenigingen en leden moeten over het ijs beslissen, niet de partijpolitiek in Den Haag."

Buma is het met hem eens: "Ik las een krantenkop: 'Meerderheid Tweede Kamer wil Elfstedentocht.' Maar ik wist wel van Wiebe Wieling dat het niet mogelijk was. Bedenk daar ook bij: onze startlocatie Leeuwarden is ook de locatie waar op corona getest wordt en waar mensen een vaccin krijgen. Het ziekenhuis MCL heeft op dit moment een grote uitbraak van het coronavirus. Dus een Elfstedentocht daar: dat kan niet, dat is onmogelijk. Op zulke momenten zie je dat Fryslân een andere plek is dan Den Haag."