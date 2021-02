Jan de Groot uit Minnertsga krijgt nieuwe heup: "Prachtig, wat vind ik dit mooi"

"Prachtig, prachtig, wat vind ik dit mooi." De Groot blijft maar zeggen, hoe blij hij is. Het MCL in Leeuwarden had de volgende dag meteen gebeld dat er plek voor hem was. Volgens De Groot hadden ze in de Omrop-reportage gezien hoe erg zijn pijn was en dat was reden genoeg om hem zo snel mogelijk te helpen. Het ziekenhuis kampt met een enorme wachtlijst. Duizenden mensen wachten op een operatie.

De Groot zegt dat hij misschien wel iets te bescheiden is geweest over hoe erg de pijn was, elke keer dat hij belde om te vragen of er al een datum was. "Maar je wilt niet zeuren, hè." Huisarts Pijman kwam meteen toen mevrouw De Groot vorige week belde om te zeggen dat het lopen niet meer ging. "Patiënt heeft mij nooit laten weten dat de voorgeschreven pijnstillers onvoldoende werkten en dat hij zich steeds slechter kon bewegen, anders had ik natuurlijk eerder actie ondernomen", zegt Pijman.

Op tijd aan de bel trekken

De huisarts zegt met klem dat het belangrijk is om op tijd aan de bel te trekken. Dat mensen niet moet blijven rondlopen met pijn of klachten. "Dat zeggen we steeds, zeker in coronatijd, anders worden echt belangrijke diagnoses te laat gesteld."

Ondertussen veegt de buurman de sneeuw van het erf en kan De Groot niet wachten tot donderdag. Het enige dat telt voor hem, is dat hij kan worden geholpen. Hij heeft veel reacties gekregen op zijn verhaal en dat doet hem goed. Heel goed. Ja, de Groot is er helemaal klaar voor.