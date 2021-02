Zelf haarverf ophalen bij de kapper, deur niet essentiële winkels op een kier

"Het is een kleine stap. We willen natuurlijk weer helemaal open. Dat gaat voorlopig niet en dus zijn we blij met wat we nu krijgen." Kapster Clara van der Meer uit Gorredijk is blij dat ze weer iets meer ruimte krijgt, nu niet essentiële winkels de deuren op een kier mogen zetten voor het ophalen van bestellingen. Zo kunnen bij de kappers haarverf en andere producten aan de deur afgehaald worden.