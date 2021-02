Geen tocht, wel storm: kijk nu naar Wieling, Brok en Buma over de Elfstedentocht-discussie

Het leek in Den Haag de afgelopen dagen meer over de Elfstedenkoorts te gaan dan over corona. Terwijl de bevoegdheid over het houden van de tocht daar helemaal niet ligt. Drie invloedrijke heren zijn te gast in De Middei fan Fryslân: voorzitter Wiebe Wieling van Vereniging De Friesche Elf Steden, commissaris van de Koning Arno Brok en voorzitter Sybrand Buma van Veiligheidsregio Fryslân. Wat is er allemaal over hen heen gekomen, toen ze de afgelopen dagen (voor de zoveelste keer) aan heel Nederland duidelijk moesten maken dat de Elfstedentocht niet kan doorgaan? Presentator Eric Ennema praat daarover met hen. Volg het rechtstreeks via onderstaande livestream.