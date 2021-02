Arts Heleen Lameijer van MCL Leeuwarden in gesprek met minister Hugo de Jonge

"We gaan vooral spreken over onze patiënten, de patiënten op de spoedeisende hulp. Dat is nog vrij weinig, vind ik, in het nieuws gekomen", zegt Lameijer. "Het gaat meestal over de intensive care, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Maar wat wij zien op de spoedeisende hulp, wat de huisartsen zien, is ook heel erg belangrijk."

Op de SEH is het nooit saai, zegt Lameijer. "Wij zien coronapatiënten, maar ook andere patiënten. Eigenlijk alle acute zorg, wat spoedeisende zorg nodig heeft, dat komt bij ons." Ze hoopt dat er door het gesprek meer aandacht komt voor alle zorg. "Dat er bij het beleid dat gemaakt wordt niet alleen naar de intensive care wordt gekeken, maar naar de volle breedte van de zorg. Dus ook naar de spoedeisende hulp, ook naar de huisartsen en noem maar op."

Persoonlijk tintje

Lameijer is ook benieuwd hoe het met de minister zelf gaat. "Het is natuurlijk ook niet makkelijk voor hem. Ik denk dat niemand nu graag in zijn schoenen zou willen staan. Hij krijgt ook heel veel kritiek. Dus dat persoonlijke tintje hoop ik er toch ook wel even in te kunnen brengen."

Belangstellenden kunnen rond 13.45 uur via Instagram live het gesprek tussen Lameijer en De Jonge volgen via het kanaal van de minister.