Grote belangstelling voor informatie-avonden EZ over gaswinning bij Noordwolde

De gaswinning in het gebied helemaal tegenhouden kan niet, want daar gaat de politiek over. Dat werd ook duidelijk gezegd op de vergadering, vertelt Gerard van Wijk uit Wilhelminaoord. Hij is lid van een groep omwonenden die zich verenigd hebben in de stichting Gas DrOvF (Drenthe, Overijssel, Fryslân). De principiële vraag of het wel zo verstandig is in dit kwetsbare gebied gas te winnen, wordt niet beantwoord op de avonden. Daarvoor moeten mensen op de verkiezingen van 17 maart het juiste hokje rood kleuren. Op de vergadering is wel ruimte om mee te denken over de locaties, over maatregelen tegen overlast door de gaswinning en over schadevergoeding.

De gaswinning in de provincie Groningen houdt over enkele jaren op. De overgang naar andere soorten energie is nog niet zover dat we van het gas af zijn, zegt Van Wijk. In de kleine gasvelden wordt gezocht naar gas om de bestaande concessies om te zetten in gaswinning. De stichting Gas DrOvF wil omwonenden bijstaan door ze te informeren over wat er zich allemaal kan afspelen met de gaswinning in hun gebied.

De stichting gaat verder met de strijd tegen de gaswinning door de mogelijkheden wat ze verder nog kunnen doen tegen de winning op een rijtje te zetten, ook met behulp van andere partners. Als je ervan uitgaat dat de winning doorgaat, moet je het ook veiligstellen. Het is een moeilijk traject. Maar als je het niet probeert, gaat het ook nooit lukken, aldus Van Wijk.