Cambuur-clubicoon Hampie Bakker (88) overleden

Hij was in 1964 de vedette van voetbalclub VV Leeuwarden. Die club ging terug naar de amateurs en SC Cambuur nam de plaats over in het betaalde voetbal. Opmerkelijk was dat Bakker als grote man van de ploeg niet een plek kreeg in de nieuwe selectie van Cambuur. Dat had te maken met de robuuste speelstijl van Bakker.

Cambuur-voorzitter van destijds Anne Vondeling was bang dat de manier van spelen van Bakker potentiële sponsors zou tegenhouden. Cambuur was in gesprek met de Coöperatieve Condensfabriek Friesland als sponsor. Bakker bleef bij VV Leeuwarden en de 'Condens' is nooit sponsor van Cambuur geweest.

Hampie Bakker heeft nog een aantal jaren gespeeld bij VV Leeuwarden, maar groeide ook uit tot clubicoon van SC Cambuur. Hij werd erelid en is tot het laatste toe actief geweest als begeleider van het arbitrale kwartet bij thuiswedstrijden van de Leeuwarder club.