Winterblog 10 februari: ijsbanen open, ijskwaliteit slecht

Het wordt woensdag nog niet duidelijk of er een Nederlands kampioenschap op natuurijs gaat komen en zoja, wanneer. Schaatsbond KNSB heeft een plan van aanpak naar het ministerie van VWS gestuurd en nu is het wachten op de volgende stap. Bij het plan is vooral gekeken naar een veilige en overzichtelijke situatie vanwege corona.

Het laatste NK op natuurijs vond ruim 8 jaar geleden plaats.