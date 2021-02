Liveblog winterweer: IJsbaan Akkrum donderdag open | Wegen kleuren weer wit

Ook Piet Paulusma waarschuwt voor gladheid op de Friese wegen. Bovendien is er kans op sneeuwbuitjes. Volgens de weerman heeft het vannacht redelijk gevroren in Fryslân. Op Terschelling was het -8 en Leeuwarden zou de -9 hebben aangetikt. Maar, dat is maar even tijdens opklaringen, zegt Piet. Meer over het winterweer is te vinden op onze weersite.