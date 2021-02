Liveblog winterweer: diverse ijsbanen openen | Waddeneilanden in de sneeuw

In Wytgaard gaat de ijsbaan van IJsclub Pier Thomas nog niet open. Penningmeester Pieter de Roos: "Het sneeuwijs is wel weg. Dinsdag hebben we er veel water overheen gespoten, daardoor is het nu zo strak als een spiegel. We hopen dat we vrijdag open kunnen. De corona willen we vergeten, we willen schaatsen. Jongeren onder de 17 mogen ook wedstrijden schaatsen, dat willen wij ook organiseren." De volwassen leden mogen ook op de ijsbaan, maar moeten natuurlijk ook afstand houden. "Gelukkig is onze ijsbaan groot. Dinsdag hebben we al wel drie mensen van de baan moeten sturen. Nog even wachten."