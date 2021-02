Liveblog winterweer: banen open, slecht ijs | Waddeneilanden in de sneeuw

In Baard komen er voorlopig alleen kinderen op de ijsbaan. "Het is hartstikke druk, de schoolkinderen hadden in plaats van gymnastiek nu schaatsles van de meester. Er zijn kinderen die nog nooit op het ijs hebben gestaan, dus dat is natuurlijk heel bijzonder. Achter de rekjes aan en op de EasyGliders," zegt Thomas van der Meer uit Baard. "De ijsbaan is nog maar net open, wij blijven open voor zolang het kan. Ik hoop er nog mooi wat dagen van te genieten."