Vriendenploeg bouwt appartementen voor jongeren in voormalig dorpscafé Wergea

Hylke Tholen ziet het al helemaal voor zich. Hij is een van de tien die de dorpskroeg gekocht hebben. Hij vindt het prachtig dat de zaal met al zijn verleden een goede bestemming krijgt. Alles draait om het karakteristieke gebouw te behouden en op te knappen, zodat er weer leven in het dorp komt.

Voor het dorp en de jeugd

Als ze ervan zouden moeten leven, zou het financieel niet kunnen. Iedere euro die binnenkomt steken de vriendengroep in het project. En er moeten nog wel tonnen bij. De vrienden doen veel zelf.

De groep heeft een investeerder, de gemeente heeft een bijdrage gedaan én de vrienden hebben er zelf geld in gestoken. En nee, het kan nog lang niet uit. Maar het gaat erom dat ze iets voor het dorp willen doen.

Het is volgens hen belangrijk voor de gezelligheid in het dorp dat het café blijft en dat de jongeren in het dorp kunnen blijven wonen. En natuurlijk hebben ze zelf ook veel plezier. Het gaat ook om het sociale, de nazit. Ook al is die er nu niet vanwege corona. Dat moet niet heel lang meer duren, want dat maakt het financieel zwaarder.

Hotelkamers

Het blijft niet bij appartementen. Ze willen ook nog twee hotelkamers maken op de bovenste verdieping. Hier en daar kun je door het dak heen kijken. Dat wordt nog een hele klus. De vergunning is in elk geval binnen.

Er komt een dag dat toeristen hier kunnen slapen en wakker worden met het prachtige uitzicht over het dorp, zo schetst Hylke. Hij glundert ervan. Er zit een voordeel aan corona, er is nu in ieder geval tijd om aan de slag te kunnen