Bestuur De Friesche Elf Steden blijft erbij: er komt geen Elfstedentocht

De aankondiging is een herhaling van het besluit dat de vereniging in november al nam. Het bestuur onderzocht toen wat er wel of niet mogelijk was binnen verschillende, door de overheid geformuleerde risiconiveau's en de daarbij horende maatregelen. Daarbij is ook overleg gevoerd met de provincie en Veiligheidsregio Fryslân.

Het bestuur heeft voor ieder onderdeel, zoals inschrijving, start, uitschrijving, opnieuw onderzocht of een tocht wel mogelijk zou zijn binnen de anderhalvemetermaatregel. Op ieder onderdeel afzonderlijk waren er aanpassingen te bedenken, maar in samenhang is het volgens de vereniging niet te doen.

Druk op ziekenhuizen

Daarnaast moet er ook genoeg rekening worden gehouden met anderhalve meter afstand onder het publiek. Het bestuur vindt het onverantwoord om een evenement te organiseren dat honderdduizenden bezoekers bij elkaar brengt, met alle gevolgen van besmetting. Tot besluit zou de Elfstedentocht ziekenhuizen en medische diensten te veel belasten, terwijl die op dit moment al flink onder druk staan.

"Alternatieven geen optie"

"Er zijn aangepaste Elfstedentochten overwogen (alleen wedstrijdschaatsers, geen publiek, minder deelnemers, etc.), maar voor het bestuur zijn deze alternatieven geen optie", zo staat in de verklaring van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. "Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld."